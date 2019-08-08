Чиновника в Дагестане подозревают в махинациях при выделении жилья сироте

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Заместитель главы Ахтынского района Дагестана подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении жилья сироте, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы муниципального района "Ахтынский район". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в декабре 2018 года чиновник, достоверно зная, что расположенное в селе Ахты Ахтынского района жилье является непригодным для постоянного проживания, злоупотребляя своими полномочиями допустил его приобретение администрацией района для детей-сирот.

"Это повлекло существенное нарушение жилищных прав и интересов 22-летнего сироты, а также охраняемых законом интересов государства и общества. В ходе следствия будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, по результатам будет внесено представление", - отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действие, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается.