Суд оправдал бывшего гендиректора банка "Кредит экспресс"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону оправдал бывшего генерального директора банка "Кредит экспресс" Михаила Колмыкова, бизнесмена из так называемого списка Титова. Об этом в четверг сообщил ТАСС общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска Дмитрий Григориади.

"Было установлено, что ни состава, ни события преступления не было, и там большой вопрос к доказательствам обвинения, есть вероятность, что они поддельные", - сказал он.

По словам Григориади, в отношении Колмыкова изначально было возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "[Это] позволяло в отношении обвиняемого применять арест. Несмотря на то, что основания для ареста по этому человеку не было, он все равно был помещен под стражу и достаточно длительное время провел в следственном изоляторе. Уже после, спустя какое-то время его обвинение было переквалифицировано на иную статью, менее тяжкую", - уточнил он.

Представитель омбудсмена добавил, что в качестве потерпевшего по этому делу проходил недавно арестованный по обвинению в растрате денег банка "Кредит экспресс" бизнесмен Василий Бойко-Великий.

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых на родине были возбуждены уголовные дела. В список вошли порядка 40 человек.