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В Саратовской области восстановили движение на трассе после ДТП с битумовозом

Ранее в результате происшествия погибли три человека

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС. Движение по федеральной трассе Р-228, приостановленное ранее из-за ДТП с битумовозом, восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте "Поволжуправтодора".

"Проезд на 317-м километре федеральной дороги Р-228 в Саратовской области открыт с 23:10 по московскому времени. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авария произошла на 317-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград, столкнулись автомобиль, перевозивший битум, и "Лада Приора". В результате погибли трое взрослых пассажиров легкового автомобиля. ДТП привело к разливу битума. Движение на участке трассы было перекрыто.

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