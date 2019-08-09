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СМИ: на юге Японии из-за тайфуна отменено более 60 рейсов

По данным телеканала, 15 тыс. домов остались без света

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Японские авиакомпании, в том числе All Nippon Airways и Japan Transocean Air, в пятницу отменили более 60 рейсов между южными островами Исигаки, Мияко и Окинава из-за тайфуна "Лекима". Об этом сообщил телеканал NHK.

Также в этом районе приостановлено паромное сообщение. Мощные порывы ветра ночью повредили линии электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения 15 тыс. домов, главным образом на острове Мияко. Местные власти сообщили о четырех пострадавших в городах Наха и Гинован на Окинаве.

"Лекима" стал девятым тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. Скорость ветра в его центральной части в настоящее время составляет 50 м/с.

Шторм практически миновал Окинаву и движется в сторону Китая, где в ряде районов на восточном побережье в связи с этим был объявлен желтый уровень опасности.

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