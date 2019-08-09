Бурятского таможенника приговорили к 4 годам колонии за взятки

УЛАН-УДЭ, 9 августа. /ТАСС/. Райсуд города Улан-Удэ приговорил бывшего оперуполномоченного Бурятской таможни за взятки и пособничество в контрабанде к 4 годам колонии строгого режима и штрафу 4 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры республики.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры признал его виновным в инкриминируемых преступлениях. С учетом досудебного соглашения и наличия смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 4 млн рублей штрафа и запрета занимать должности на государственной службе на срок 10 лет", - говорится в сообщении.

Уголовные дела заведены по статьям "Превышение должностных полномочий", "Воспрепятствование производству предварительного расследования", "Получение взятки, в том числе в крупном размере", "Пособничество в контрабанде", и "Служебный подлог".