В ДТП с фурой и микроавтобусом под Нижним Новгородом пострадали пять человек

ТАСС, 9 августа. Микроавтобус и фура столкнулись на автодороге Москва - Уфа в Нижегородской области, пять человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 8 августа около 21:15. По предварительной информации, на 529-м км автодороги Москва - Уфа в Лысковском районе водитель микроавтобуса совершил столкновение с фурой. В результате пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе. Двое из пострадавших госпитализированы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, микроавтобус был экскурсионным, в нем ехали туристы из села Дивеево.

В селе Дивеево находится Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Он почитается поместными православными церквями как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой.