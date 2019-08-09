Гроза и порывы ветра обесточили более 200 населенных пунктов на Украине

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и сильные порывы ветра в ночь на 9 августа обесточили 205 населенных пунктов в шести областях на Украине. Об этом сообщила в пятницу Государственная служба по ЧС Украины.

"В ночь с 8 на 9 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в шести областях: в Сумской - 95, Киевской - 38, Черкасской - 26, Черниговской - 22, Житомирской - 21 и Кировоградской - 3", - сказано в сообщении. Бригады энергетиков в настоящее время работают над восстановлением электроснабжения городов и сел.

В ведомстве уточнили, что в минувший четверг сильный ветер оборвал линию электропередачи в селе Постийне Ровенской области, из-за чего вследствие поражения электрическим током погиб один человек, еще один ребенок пострадал. В Киевской области в селе Голодьки ветер сорвал кровлю местной школы площадью 50 кв. м, а также кровли 10 частных домов. Кроме того, в городе Буча были повалены около 50 деревьев, часть из которых упала на проезжую часть.

Случаи падения деревьев также зафиксированы в столице, для ликвидации последствий стихии привлекались сотрудники ГСЧС.