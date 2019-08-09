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Полиция задержала двух членов приемной комиссии дагестанского вуза при получении взятки

Сумма взятки составила 50 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Дагестане задержали двух представителей приемной комиссии одного из вузов республики при получении ими взятки. Об этом сообщила журналистам пресс-служба республиканского управления МВД.

"6 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Дагестану в помещении приемной комиссии одного из высших учебных заведений республики в городе Махачкале при получении взятки в размере 50 тыс. рублей от жительницы Каспийска за поступление абитуриента на первый курс с поличным задержаны секретарь приемной комиссии и технический организатор", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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