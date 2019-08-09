В Петербурге машина вылетела на тротуар после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Легковая машина вылетела на тротуар после столкновения с другой легковушкой на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге, пострадали несколько пешеходов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Столкнулись две легковушки, одна отлетела на тротуар, пострадали четыре пешехода, их осматривают врачи", - сказал собеседник агентства.

По данным местного управления ГИБДД, пострадали три человека. Легкие травмы получила женщина 1953 года рождения, женщина 1960 года рождения получила травмы средней тяжести, мужчина примерно 30 лет получил тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка, сообщили ТАСС в управлении.