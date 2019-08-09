В Швейцарии похитили произведения художника, создавшего монстра в фильме "Чужой"

ЖЕНЕВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Наручные часы, перстни и другие ювелирные изделия, выполненные в стиле фантастического реализма, на сумму около 18 тыс. франков (примерно столько же в долларах) украдены из бутика в городе Кур (Швейцария). Все они, как сообщила местная полиция, являются работами покойного швейцарского художника Ханса Рудольфа ("Рюди") Гигера (1940-2014), придумавшего монстра в фильме "Чужой" (Alien, 1979).

"В четверг около пяти часов утра была разбита витрина в галерее на Регирунгсплац в Куре. Неизвестные похитили из коллекции различные украшения работы покойного художника Х.Р.Гигера, - говорится в сообщении. - Стоимость ювелирных изделий, включая наручные часы, составляет около 17,8 тыс. франков". Полиция обратилась к местным жителям с просьбой поделиться сведениями об обстоятельствах кражи, если они ими располагают.

На размещенных на сайте полиции фотоснимках изображены часы с черепом на циферблате, перстни в виде челюсти монстра и головы ребенка в круглых мотоциклетных очках, а также брошь в виде переплетения рук и ног. На внутренней стороне перстней выбита надпись автора - R.Giger.

Ханс Рудольф Гигер - уроженец Кура. Он является представителем жанра фантастического реализма. Одна из самых известных его работ ксеноморф - чудовище из фильма английского режиссера Ридли Скотта "Чужой". За работу над этим фильмом Гигер в 1980 году был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты". Многочисленные произведения художника, стиль которого называют некро-готикой и биомеханикой, собраны в музее его имени в городе Грюйер.