Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

"Избрать в отношении подозреваемого Романа Полякова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 8 октября 2019 года", - сказал судья.

НОВОРОССИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Поляков был допрошен в качестве подозреваемого, в пятницу его выписали из больницы. По словам следователя, причастность к указанным преступлениям подтверждается допросами свидетелей и потерпевших, а также осмотром места происшествия.

Вечером 7 августа на трассе Новороссийск - Керченский пролив столкнулись автобус Hyundai, в котором находился 41 человек, и легковой автомобиль Volkswagen Touareg, в котором были шесть человек. Оба водителя выжили. Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли, пострадали 44 человека. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии следствия, авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса безопасной дистанции при движении по трассе.