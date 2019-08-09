Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Айдара Губайдулина

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Айдара Губайдулина, обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве на несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондет ТАСС из зала суда.

"Суд счел ходатайство следствия законным и обоснованным и постановил арестовать Айдара Губайдулина", - сказала судья.

Ранее следствие представило Басманному суду фотографию, на которой Губайдулин пытается ударить сотрудника Росгвардии пластиковой бутылкой.

"К материалам дела приобщена фотография, на которой Губайдулин заносит предмет, похожий на пластиковую бутылку, над головой сотрудника Росгвардии", - огласила материалы дела судья Евгения Николаева. Следователь на заседании заявил, что Губайдулин "совершил тяжкое преступление против массовой безопасности".

Губайдулин является выпускником МФТИ, постоянно живет в Москве в собственной квартире.

Ранее СК РФ предъявил Губайдулину обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Вину он не признает. По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы 10 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Виталий Синица, разместивший в интернете угрозы в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста.