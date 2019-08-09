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СК возбудил дело о мошенничестве при поставках топлива для транспорта в Нижнем Новгороде

Муниципальному предприятию "Нижегородпассажиравтотранс" был причинен ущерб в размере более 193,6 млн рублей

ТАСС, 9 августа. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено из-за нарушений при поставке дизельного топлива для муниципального транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошеннический действий при поставке дизельного топлива для муниципального автотранспорта в Нижнем Новгороде по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - указано в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" заключило с поставщиком договор на приобретение дизельного топлива для пассажирского автотранспорта. В 2017 году фирма поставила топливо, которое не соответствовало требованиям ГОСТа.

"В дальнейшем это привело к поломке пассажирских автобусов. Муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 193,6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

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