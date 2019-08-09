В Нижнем Новгороде арестовали водителя, сбившего семь человек на обочине дороги

ТАСС, 9 августа. Уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП в Городецком районе Нижегородской области, где ночью в пятницу водитель сбил семь человек, стоявших на обочине дороги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ночь на 9 августа на автодороге у поселка Турбаза в Городецком районе 21-летний водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил семь человек, стоявших возле припаркованной машины. В результате ДТП двое пострадавших были госпитализированы, один из них находится в реанимации.

"По признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), возбуждено уголовное дело. 21-летнему нижегородцу, виновному в совершении ДТП, предъявлено обвинение. В настоящее время он арестован", - отметили в пресс-службе.

Как следует из статьи обвинения, водитель на момент ДТП находился в состоянии опьянения.