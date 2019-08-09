Водителю попавшего в ДТП на Кубани автобуса предъявили обвинение по одной статье УК РФ

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Водителю экскурсионного автобуса Роману Полякову, который попал в ДТП 7 августа под Новороссийском, в результате чего три человека погибли и более 40 пострадали, предъявили обвинение по одной из заявленных ранее двух статей УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Скориков.

Следственные органы на Кубани после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По подозрению в причастности к совершению данных преступлений был арестован 41-летний водитель экскурсионного автобуса.