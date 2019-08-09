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В ДТП в Сочи пострадали шесть человек

Среди них трое детей

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении BMW и Chevrolet на автодороге Адлер - Альпика сервис в Сочи. Об этом в пятницу журналистам сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

"ДТП произошло в 13:30 мск в Адлерском районе города на автодороге Адлер - Альпика сервис. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Chevrolet и допустил с ним столкновение. В результате шесть человек - водитель и пассажиры Chevrolet, в том числе трое детей трех, десяти и 15 лет, были госпитализированы с места ДТП", - сказали в ГИБДД.

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