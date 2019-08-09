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Reuters: число жертв ливней и наводнений в индийском штате Керала достигло 28

Еще 30 человек пострадали

ТАСС, 9 августа. Не менее 28 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters. Ранее телеканал NDTV сообщал о 17 жертвах стихии.

По данным агентства, свыше 64 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В результате удара стихии пострадали около 30 человек, не менее семи числятся пропавшими без вести.

Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате, закрыт. В нескольких округах Кералы объявлен повышенный уровень опасности, отменены занятия в школах.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ.

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