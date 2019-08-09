Площадь лесных пожаров на территории России составляет 228 тыс. га

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники "Авиалесоохраны" и региональных лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 41 лесной пожар площадью более 23 тыс. га на территории РФ. Сейчас общая площадь возгораний составляет 228 тыс. 840 га, сообщила в субботу пресс-служба учреждения.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 23 тыс. 676 га. На 00:00 мск 10 августа на территории Российской Федерации действовало 219 лесных пожаров на площади 228 тыс. 840 га", - говорится в сообщении.

При этом, на 00:00 мск 9 августа было зарегистрировано 196 лесных пожаров на площади 197 тыс. 652 га.

По данным "Авиалесоохраны", больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае (104 пожара на площади 92 тыс. 215 га) и Иркутской области (79 на площади 128 тыс. 482 га). Горят и земли особо охраняемых природных территорий, в частности, заповедников "Заповедное Прибайкалье" в Иркутской области (2 тыс. 664 га) и "Джугджурский" в Хабаровском крае (1 тыс. 397 га).

В тушении задействованы 4 тыс. 15 человек, 554 единицы техники. Авиационный мониторинг и тушение совершает 59 воздушных судов.

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в двух районах Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 43 субъектах России.