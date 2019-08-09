В Миссури предъявили обвинения в угрозах совершить теракт Дмитрию Андрейченко

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура округа Грини (штат Миссури) в пятницу предъявила обвинения в угрозах совершить террористический акт 20-летнему Дмитрию Андрейченко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полицейского управления города Спрингфилд (штат Миссури).

По данный стражей порядка, Андрейченко в четверг находился в магазине Walmart в Спрингфилде, имея при себе огнестрельное оружие. Он был задержан находившимся в магазине сотрудником службы пожарной охраны. Выстрелов произведено не было, никто не пострадал.

Как сообщили местные телеканалы, Андрейченко был одет в форму военного образца и вел съемку с помощью телефона. Один из сотрудников Walmart включил пожарную тревогу, в здании была проведена эвакуация. Полиция на данный момент не уточняет, какими мотивами руководствовался молодой человек. В полиции отказались уточнить по запросу ТАСС, какое у Андрейченко гражданство.

В заявлении прокуратуры уточняется, что Андрейченко инкриминируется "угроза совершения террористического акта второй степени". Как следует из документа, под этим может подразумеваться "безрассудное пренебрежение к риску спровоцировать эвакуацию", а также действия, которые могут вызвать у окружающих панику и впечатление, что человек намерен поставить их жизнь под угрозу или совершить некие насильственные действия. Молодому человеку может грозить до четырех лет тюрьмы. Кроме того, возможно взыскание штрафа в размере до $10 тыс.

В заявлении, в частности, приводятся слова окружного прокурора Дэна Паттерсона: "В Миссури защищают право людей на открытое ношение оружия, однако это не позволяет человеку действовать безрассудно и преступным образом ставить под угрозу жизни других граждан". В документе отмечается, что один человек пострадал в результате автоаварии, которая произошла, когда сотрудники полиции ехали в Walmart.

Череда трагедий в США

В США в последние дни уделяют особое внимание сообщениям о появлении вооруженных людей в общественных местах. Одной из причин этого является то, что на прошлой неделе имел место ряд трагедий с массовой стрельбой. 3 августа мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

Через несколько часов после стрельбы в Эль-Пасо в США произошла еще одна трагедия: в ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), где девять человек были убиты, более 20 ранены.