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СМИ: число жертв ливней и наводнений в индийском штате Керала возросло до 42

Свыше 100 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы

ТАСС, 10 августа. Не менее 42 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом в субботу сообщило индийское информагентство ANI. Ранее агентство Reuters сообщало о 28 жертвах стихии.

По данным ANI, свыше 100 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В некоторых районах штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате, закрыт.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян ранее провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ. По данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.

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Индия
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