В Приморье 18 туристов оказались отрезанными от дорог из-за разлива ручья

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Разлившийся из-за обильных дождей ручей Черный в Лазовском районе Приморья отрезал от дорог 18 туристов, приехавших на пляж в бухте Ежовой. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

"На пляже находятся 18 человек, из них двое детей. Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут", - говорится в сообщении.

Спасатели направились на выручку туристам на лодках, но пока не могут эвакуировать людей. Им доставляют воду, продукты питания и предметы первой необходимости.

Как отметили в пресс-службе, отдыхающие были заблаговременно предупреждены относительно неблагоприятного прогноза, но все же отправились на побережье.

В южных районах Приморья в четверг и пятницу прошли сильные дожди, в некоторых районах количество осадков превысило 100 мм за два дня. Несмотря на дожди, нарушений систем жизнеобеспечения в крае не зафиксировано.