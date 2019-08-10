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В ГИБДД назвали причину ДТП с двумя микроавтобусами под Тамбовом

Причиной инцидента, в результате которого погибли пять человек, стал неудачный обгон

ТАСС, 10 августа. Автоавария на трассе Тамбов - Воронеж произошла из-за того, что один из участников ДТП попытался совершить обгон с выездом на встречную полосу движения. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

"Водитель, управляя минивэном Citroen, при обгоне выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Fiat Ducato", - сказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибли пять человек, еще восемь получили травмы. По последним данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 

"Одна женщина тяжелая, остальные в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в  департаменте здравоохранения Тамбовской области.

 

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