Вода отступила из всех подтопленных паводком социальных объектов Амурской области

ТАСС, 10 августа. Вода ушла из последних двух остававшихся подтопленными паводком социальных объектов Амурской области - школы и дома культуры в Мазановском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе Минобрнауки Амурской области ранее сообщили ТАСС, что в регионе из образовательных учреждений было подтоплено 20 детских садов, 49 школ, три загородных лагеря, четыре учреждения дополнительного образования и два колледжа. Предварительный ущерб, нанесенный образовательным организациям в результате ливневых дождей и паводка, оценивается в более чем 270 млн рублей.

"За прошедшие сутки вода ушла из двух социально значимых объектов в Мазановском районе, это школа и дом культуры. В настоящее время в Приамурье подтопленных социально значимых объектов больше нет", - сказали в управлении.

По состоянию на 10 августа на территории 13 муниципальных образований подтоплено 34 населенных пункта. За прошедшие сутки вода ушла из двух поселков. Кроме того, в Приамурье перемыты 29 участков автомобильных дорог, остаются подтопленными 1 тыс. 111 опор линий электропередачи.

"Для пострадавшего населения на территории Амурской области развернуто два пункта временного размещения: в Селемджинском районе в поселке Февральск вместимостью до 100 человек и в селе Новокиевский Увал Мазановского района вместимостью до 300 человек. Еще 21 пункт временного размещения общей вместимостью до 3438 человек в готовности принять население при ухудшении обстановки", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.