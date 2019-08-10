{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вода отступила из всех подтопленных паводком социальных объектов Амурской области

При этом на территории 13 муниципальных образований остаются подтопленными 34 населенных пункта

ТАСС, 10 августа. Вода ушла из последних двух остававшихся подтопленными паводком социальных объектов Амурской области - школы и дома культуры в Мазановском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе Минобрнауки Амурской области ранее сообщили ТАСС, что в регионе из образовательных учреждений было подтоплено 20 детских садов, 49 школ, три загородных лагеря, четыре учреждения дополнительного образования и два колледжа. Предварительный ущерб, нанесенный образовательным организациям в результате ливневых дождей и паводка, оценивается в более чем 270 млн рублей.

"За прошедшие сутки вода ушла из двух социально значимых объектов в Мазановском районе, это школа и дом культуры. В настоящее время в Приамурье подтопленных социально значимых объектов больше нет", - сказали в управлении.

По состоянию на 10 августа на территории 13 муниципальных образований подтоплено 34 населенных пункта. За прошедшие сутки вода ушла из двух поселков. Кроме того, в Приамурье перемыты 29 участков автомобильных дорог, остаются подтопленными 1 тыс. 111 опор линий электропередачи.

"Для пострадавшего населения на территории Амурской области развернуто два пункта временного размещения: в Селемджинском районе в поселке Февральск вместимостью до 100 человек и в селе Новокиевский Увал Мазановского района вместимостью до 300 человек. Еще 21 пункт временного размещения общей вместимостью до 3438 человек в готовности принять население при ухудшении обстановки", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Теги
РоссияАмурская область
Более 70 человек в Новгородской области находятся в зоне подтопления из-за ливней
Сотрудники МЧС предложили жителям эвакуироваться, но они отказались
Читать полностью