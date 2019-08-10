Пропавшие в Забайкалье двое путешественников вышли на связь

ЧИТА, 10 августа. /ТАСС/. Путешествующие автостопом по России 26-летний ростовчанин Дмитрий Бурунин и 30-летняя москвичка Наталья Тулякова, о пропаже которых ранее сообщили в УМВД по Забайкальскому краю, вышли на связь - с ними все хорошо. Об этом сообщила ТАСС знакомая Бурунина Анна Ломагина.

В полицию ранее сообщили об исчезновении в Забайкалье двух путешественников из западных регионов России. В последний раз они выходили на связь в начале августа с территории Агинского района Забайкальского края.

"Нашлись в районе [национального парка] Алханай [в Агинском Бурятском округе]. Полчаса назад стало известно. Заболели в пути, были без связи, их приютил местный житель", - сказала Ломагина.