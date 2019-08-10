Более 70 человек в Новгородской области находятся в зоне подтопления из-за ливней

ТАСС, 10 августа. Более 70 человек находятся в зоне подтопления на территории Новгородской области, где ранее прошел сильный ливень. Жители отрезаны от большой земли, спасатели будут доставлять им продукты и питьевую воду, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Новгородской области.

"На данный момент у нас подтопление территорий населенных пунктов и нескольких участков дорог, это Демянский, Маревский и Валдайский районы. Подтоплены 54 приусадебных участка, повреждены девять участков дорог, также отсутствует одна деревянная переправа, то есть проезд к пяти населенным пунктам, где проживают 73 человека, в том числе 5 детей", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС предложили жителям эвакуироваться из зоны подтопления, однако граждане отказались. "Сегодня наши сотрудники будут переправлять им все необходимые продукты, питьевую воду, вещи. Все держим на контроле. Домов подтопленных нет, вода сходит, это все на пару дней", - резюмировал собеседник агентства.

В пятницу пресс-служба Новгородской области сообщила, что в зону подтопления направлены три группы из состава аэромобильной группировки регионального главка МЧС с плавсредствами. В ведомстве также уточнили, что ситуация в регионе находится на контроле у губернатора. Как только позволят погодные условия, дорожные службы начнут восстанавливать размытые дороги.

Вечером 9 августа представители регионального МЧС сообщили, что ливни и сильный ветер в Новгородской области привели к отключению электричества в 30 населенных пунктах.