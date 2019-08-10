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Медики перевели в реанимацию двоих пострадавших в ДТП в Тамбовской области

Они находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 10 августа. Двое пострадавших в результате столкновения микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж переведены в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в субботу ТАСС в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Всего в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе 16-летний подросток, еще пятеро погибли. У пострадавших диагностированы переломы, черепно-мозговые травмы. В региональном департаменте здравоохранения ранее сообщили, что состояние одной женщины оценивается как тяжелое.

"Два человека в тяжелом состоянии в реанимации", - сказала собеседница агентства.

 

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РоссияТамбовская область
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