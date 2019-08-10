Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Ранее сообщалось о трех погибших и двух пострадавших. "В 10:55 (09:55 мск) на 148-м км автодороги Волгоград - Астрахань произошло лобовое столкновение двух автомобилей Lada Granta и Honda Fit. По уточненным данным, погибли четыре человека. Вся семья, которая находилась в Lada, - отец, мать и их двое детей - мальчик 2015 года рождения и девочка 2018 года рождения", - сообщили в ведомстве.

По данным МВД, водитель Honda доставлен в больницу с различными травмами. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

В новость были внесены изменения (13:39 мск) - меняется число погибших.