Полиция ведет разбирательство по факту нападения на сотрудников скорой помощи в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Полицейские Дагестана проводят разбирательство по факту нападения на сотрудников скорой помощи в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"Подозреваемый в нападении на сотрудников скорой помощи накануне в Махачкале был доставлен в отдел полиции города опрошен и отпущен домой. В данный момент он снова в полиции, будут опрашивать его и пострадавшего, посмотрят имеющийся видеоматериал и будут ждать результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить степень тяжести полученных травм пострадавшего", - рассказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе Минздрава Дагестана пояснили ТАСС, что нападение было совершено 9 августа в одном из районов Махачкалы, кода скорая помощь направлялась на помощь ребенку. "Врачи ехали по вызову по поводу повышения температуры у ребенка и в районе Учхоза (пригород Махачкалы), где путаница с номерами домов и названиями улиц, машина ехала медленно, что не понравилось водителю "ГАЗели", который ехал следом. Вместо того чтобы объехать скорую, он резко притормозил, вышел из машины и стал оскорблять врачей, напал на водителя скорой, избил его", - рассказала сотрудница пресс-службы Залина Муртазалиева.

Несмотря на инцидент и полученные травмы, врачи доехали до пациента и оказали помощь, ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу. "После этого стало ясно, что водителю кареты скорой помощи тоже нужна помощь. Его доставили в больницу скорой помощи, сейчас он в отделении нейрохирургии, госпитализирован. Компьютерная томография показала у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Состояние пострадавшего удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, он в сознании, разговаривает", - уточнила она.

Это третий случай нападения на сотрудников скорой помощи за последний месяц, добавила собеседница агентства.