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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Дагестане

Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате наезда легкового автомобиля на препятствие на федеральной трассе "Кавказ". Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"10 августа в 12:05 произошло ДТП - столкновение легковой автомашины о препятствие на федеральной автодороге "Кавказ" от Каспийского поворота в сторону Манаса. В результате на месте погибла одна женщина, пять человек доставлены в Каспийскую Центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести", - сказала представитель министерства.

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