Ачинский суд арестовал мародера, грабившего покинутые жильцами квартиры

АЧИНСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Член группы мародеров, который подозревается в совершении серии квартирных краж в поселке Ключи и деревне Каменка, арестован по решению Ачинского суда Красноярского края, сообщил журналистам начальник регионального главка МВД Александр Речицкий. Всего в Ачинском районе зафиксировано восемь случаев мародерства.

"На основании определенных материалов был задержан молодой человек, который на сегодняшний день решением Ачинского суда взят под стражу сроком на 2 месяца", - сказал Речицкий.

По его словам, два сообщника мародера на данный момент являются потенциальными свидетелями, которые дают показания. "Мы изъяли у них сотовые телефоны, видеозаписи, на которых они в ночное время пробираются и потом уходят", - отметил начальник главка.

Он добавил, что подозреваемый совершил четыре кражи. Изъятые у него вещи - деньги, колонки, ноутбук, серьги и прочее - были возвращены владельцам. "Мы не прекращаем свою работу, есть основания полагать, что другие преступники тоже будут задержаны в ближайшее время", - отметил Речицкий. Следственные и оперативно-разыскные действия будут продолжены после снятия ограничений на посещение Каменки.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По последним данным, пострадали 12 человек из поселка Каменка, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.