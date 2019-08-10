МЧС отмечает снижение уровня воды в подтопленных из-за ливня поселках Новгородской области

ТАСС, 10 августа. Специалисты отмечают снижение уровня воды в населенных пунктах Новгородской области, которые оказались подтопленными из-за сильного ливня, прошедшего в регионе 9 августа, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Новгородской области.

"В пяти населенных пунктах Демянского, Маревского, Валдайского и Окуловского районов подтоплено 95 приусадебных участков, освободилось от воды 41. Размыто 11 участков дорог, три участка дорог восстановлено, отсутствует проезд к 5 населенным пунктам. Наблюдается снижение уровней воды во всех районах, значительных осадков не ожидается", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что число приусадебных участков в Новгородской области, которые оказались подтопленными из-за ливня, увеличилось до 136. В связи с этим организована работа трех пунктов временного размещения. Главное управление МЧС России по Новгородской области и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 34 единицы техники и 101 человек.