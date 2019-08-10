Участник митинга в центре Москвы бросил в урну дымовую шашку

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Один из участников согласованного в центре Москвы митинга-концерта в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы бросил дымовую шашку в урну. Как передает корреспондент ТАСС, неизвестный, покинув место проведения акции возле дома 38 на улице Маши Порываевой, бросил в урну дымовую шашку, из-за которой образовалось сильное задымление, полиции не удалось задержать его.

Как передают корреспонденты ТАСС, митинг практически завершен, в самом конце акции был задержан Борис Золотаревский - начальник штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова. Он со сцены призывал всех собравшихся отправиться на прогулку. Сейчас митингующие уже покидают проспект Академика Сахарова.

Ранее в московской полиции сообщили, что в митинге участвуют около 20 тыс. человек, нарушений общественного порядка не зарегистрировано.