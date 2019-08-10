CNN: задержанный в США с оружием в магазине Андрейченко планировал социальный эксперимент

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Дмитрий Андрейченко, который в четверг был задержан с огнестрельным оружием в магазине Walmart в городе Спрингфилд (штат Миссури), заявил полиции, что намеревался провести "социальный эксперимент". Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на попавшую в ее распоряжение копию показаний молодого человека.

Он во время допроса пояснил полиции Спрингфилда, что "хотел узнать, соблюдают ли в Walmart вторую поправку к конституции США", гарантирующую право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Андрейченко снимал на камеру свой эксперимент и не намеревался причинить кому-либо вред. Он поставил в известность о своем плане супругу и сестру, которые сочли эту идею крайне неудачной, поясняет телекомпания.

Задержанный имел при себе две единицы огнестрельного оружия. В их магазинах были патроны.

Прокуратура в Миссури сообщила, что 20-летнему Андрейченко предъявлены обвинения в "угрозе совершения террористического акта второй степени". По данным полиции, Андрейченко в четверг пришел в магазин в Спрингфилде, имея при себе огнестрельное оружие. Он был задержан находившимся в магазине сотрудником службы пожарной охраны. Выстрелов произведено не было, никто не пострадал.

Андрейченко может грозить до четырех лет тюрьмы и штраф в размере до $10 тыс. Адвокат Ди Уомплер, который в настоящее время представляет интересы молодого человека, сообщил ТАСС в пятницу по телефону, что его подзащитный, вероятнее всего, является украинцем.