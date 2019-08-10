Два автобуса столкнулись в Челябинской области

ТАСС, 10 августа. Столкновение двух автобусов, которые двигались в колонне, произошло в Челябинской области. В результате ДТП пострадали три ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"По информации ГИБДД области, в 14:00 мск в районе поселка Смолинский, возле садового некоммерческого товарищества "Локомотивный-2" по трассе проезжала организованная колонна из пяти автобусов в сопровождении областного полка ДПС. Водитель одного из автобусов, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди едущим автобусом. В результате ДТП легкие травмы получили три ребенка: один мальчик 2007 года рождения и две девочки 2009 года рождения", - уточнили в пресс-службе.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась, в настоящее время ведется проверка, добавили в ведомстве.