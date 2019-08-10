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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Омске

Среди них один ребенок

ОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в субботу в Омске. Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Омской области, в результате ДТП пострадали семь человек, включая пятерых пассажиров маршрутки.

"Водитель легкового автомобиля Nissan Sunny не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении пассажирским микроавтобусом Ford Transit. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, а также пять пассажиров маршрутного микроавтобуса, в том числе один ребенок, пострадали и доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что в салоне микроавтобуса, который двигался по маршруту № 200, находились 12 пассажиров. Сообщение о ДТП поступило около 18:30 (15:30 мск). Получить комментарий регионального министерства здравоохранения о состоянии пострадавших ТАСС пока не удалось.

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