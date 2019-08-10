На руднике компании "Алроса" в Якутии погиб работник шахты

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Работник шахты погиб на руднике "Удачный" в Мирнинском районе Якутии, упав с самоходного горного оборудования, сообщили в субботу в пресс-службе компании "Алроса".

"Во время выполнения работ на горизонте минус 465 м ... электрослесарь упал с кузова доставочной машины и ударился спиной. Оперативно была вызвана скорая помощь. К сожалению, при проведении реанимационных действий спасти пострадавшего не удалось", - говорится в сообщении.

На месте работает следственная группа. В компании началось внутреннее расследование. В пресс-службе добавили, что по факту смерти работника выплачивается страховое возмещение в размере 2 млн рублей. Случившееся не повлияло на работу предприятия. В компании сообщили ТАСС, что в рамках корпоративных стандартов социальной поддержки предусмотрены ежемесячные выплаты семье погибшего в размере 125% средней месячной заработной платы работника.

"Удачный" - крупнейший подземный рудник "Алросы". Находится в городе Удачный в Мирнинском районе на западе Якутии. "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Якутии и Архангельской области.