В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина 1978 года рождения, работающий учителем одной из школ города Санкт-Петербурга. В настоящее время ему предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по городу расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и пунктом "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование").

По данным следствия, обвиняемый в период с 2011 года по 2012 год, находясь в квартире одного из домов по Октябрьской набережной, неоднократно совершал в отношении малолетней 1998 года рождения насильственные действия сексуального характера, а также неоднократно ее изнасиловал. Обвиняемый полностью признал свою вину, отметили в управлении. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.