{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП в Свердловской области

Пострадавшие находятся в коме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей Lada и Volkswagen произошло на трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. В результате ДТП два человека погибли, двое впали в кому, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой УГИБДД по региону.

"Пассажир Lada - женщина 1992 года рождения - в состоянии комы первой степени доставлена в больницу, пассажир Volkswagen - женщина 1985 года рождения - на вертолете бригады Центра медицины катастроф также в состоянии комы доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель Lada выехал на встречную полосу. "Для устранения последствий аварии сотрудники полиции временно ограничивали движение на 235-м км трассы Екатеринбург - Пермь, сотрудники МЧС провели работы по деблокировке пострадавших и тушению возгорания. В настоящее время движение восстановлено. По факту ДТП ведется следствие", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская область
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП под Тамбовом
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали
Читать полностью