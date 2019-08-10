Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей Lada и Volkswagen произошло на трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. В результате ДТП два человека погибли, двое впали в кому, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой УГИБДД по региону.

"Пассажир Lada - женщина 1992 года рождения - в состоянии комы первой степени доставлена в больницу, пассажир Volkswagen - женщина 1985 года рождения - на вертолете бригады Центра медицины катастроф также в состоянии комы доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель Lada выехал на встречную полосу. "Для устранения последствий аварии сотрудники полиции временно ограничивали движение на 235-м км трассы Екатеринбург - Пермь, сотрудники МЧС провели работы по деблокировке пострадавших и тушению возгорания. В настоящее время движение восстановлено. По факту ДТП ведется следствие", - отмечается в сообщении.