Спасатели тушат горящую свалку в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные спасатели ликвидируют горение на городской санкционированной свалке, расположенной в Киришском районе Ленинградской области, сообщается в субботу на сайте регионального управления МЧС.

"В 10:28 мск 10 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: Киришский район, 69 км автодороги Зуево - Новая Ладога. Горит городская санкционированная свалка <...> По состоянию на 16:00 мск площадь увеличилась до 300 кв. м", - говорится в сообщении, в нем также указано, что изначально площадь горения составляла 200 кв. м.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Ленинградской области, по состоянию на 19:30 мск площадь горения не изменилась.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают дежурные смены пожарно-спасательных частей Ленинградской области и добровольной пожарной команды поселка Глажево (20 человек, пять единиц техники).