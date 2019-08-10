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Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону

Перекрыто движение судов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области, судоходство временно приостановлено. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 21:00 мск поступило сообщение что в акватории реки Дон в районе города Семикаракорска сел на мель сухогруз "Цимлянск" (груз - пшеница). Перекрыт судовой ход", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента не было разлива нефтепродуктов, повреждений судно не получило. К месту направлен буксир, добавили в МЧС.

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