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Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье

Еще один пострадал

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край). Об этом сообщили в субботу в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Ford. В результате автоаварии водитель и пассажир ВАЗ-2107 погибли", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

ДТП произошло около 19:35 мск субботы. Водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести, мужчина госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП на месте происшествия шел дождь, проезжая часть дороги была мокрой. Обстоятельства аварии и степень ответственности водителей устанавливаются.

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