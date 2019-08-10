Полиция Норвегии обнаружила тело в пригороде Осло

ТАСС, 11 августа. Полиция Норвегии сообщила об обнаружении тела погибшего в доме в пригороде Осло, отметив, что инцидент связан со стрельбой в мечети, произошедшей накануне. Об этом в субботу информировало агентство France-Presse (АFP).

"Полиция округа Осло обнаружила тело погибшего в доме в [муниципалитете] Берум. Это связано с событиями, произошедшими ранее сегодня в мечети", - цитирует AFP заявление правоохранительных органов.

Подробности о том, какое отношение к стрельбе имел погибший, не приводятся.

Стрельба произошла в субботу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Полиция информировала об одном пострадавшем. Стрелок был задержан на месте происшествия.