СМИ: пятеро погибли при нападении на ночной клуб в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Пять человек погибли и четверо пострадали в результате нападения бандитов на ночной клуб в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщил местный новостной портал "Гаушаз".

Около часа ночи в субботу группа вооруженных людей в масках приехали в расположенное в 60 км от райцентра заведение. Злоумышленники потребовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из находившихся там женщин. Затем они начали пальбу по остальным посетителям. Пострадавшие в тяжелом состоянии направлены в больницы столицы региона, город Порту-Алегри.

Полиция склоняется к тому, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии. Свидетели произошедшего отказались давать показания.

Высокий уровень преступности в Бразилии с населением 205,8 млн человек является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных соцопросов. По данным социологического центра Datafolha ("Датафолья"), 60% бразильских граждан опасаются выходить на улицу в вечернее время из-за разгула криминала. Беспокойство за свою безопасность в большей степени высказывают представители малообеспеченных слоев населения.