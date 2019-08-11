Неизвестный под видом священника украл у директора фирмы 3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Полиция в Ленинградской области ищет человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей, сообщило в воскресенье региональное ГУ МВД.

"В полицию обратился генеральный директор одной из коммерческих фирм 1979 года рождения с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, представившись служителем церкви, в помещении одного из банков похитил принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 3 млн рублей. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел в банке города Кириши. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.