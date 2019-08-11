{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на острове Пхукет обрушилось строящееся здание

Портал The Thaiger сообщил, что в результате происшествия пострадали восемь человек и двое пропали без вести

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере восемь человек пострадали, еще два пропали без вести на острове Пхукет на строительной площадке трехэтажного здания при его обрушении. Об этом в воскресенье сообщает местный новостной портал The Thaiger.

Инцидент произошел в 15:00 по местному времени (11:00 мск). На место происшествия немедленно прибыли спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим, а затем отправили их в больницу. Информация о состоянии получивших травмы пока не поступала.

В настоящее время на месте обрушения здания ведутся поисково-спасательные работы. Что послужило причиной инцидента, пока не известно.

Теги
Таиланд
В Татарстане из-за утечки опасного вещества перекрыли участок федеральной трассы "Волга"
Угрозы для жизни людей нет
Читать полностью