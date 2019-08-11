СМИ: на острове Пхукет обрушилось строящееся здание

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере восемь человек пострадали, еще два пропали без вести на острове Пхукет на строительной площадке трехэтажного здания при его обрушении. Об этом в воскресенье сообщает местный новостной портал The Thaiger.

Инцидент произошел в 15:00 по местному времени (11:00 мск). На место происшествия немедленно прибыли спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим, а затем отправили их в больницу. Информация о состоянии получивших травмы пока не поступала.

В настоящее время на месте обрушения здания ведутся поисково-спасательные работы. Что послужило причиной инцидента, пока не известно.