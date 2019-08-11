В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, в отношении мужчины 1993 года рождения", - сообщили в управлении.

По данным регионального ГУ МВД, накануне в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что в поселке Парголово в одном из автоцентров был ранен посетитель. Прибывшие на место полицейские задержали 26-летнего автомеханика.

По информации СК, задержанный был знаком с пострадавшим. В ходе ссоры подозреваемый нанес ему удар ножом в шею.

Пострадавший умер в больнице. Выясняются все обстоятельства произошедшего.