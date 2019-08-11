В Татарстане ликвидированы последствия утечки опасного вещества на трассе "Волга"

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий утечки опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 "Волга" в Татарстане завершены, движение восстановлено в обе стороны, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Работы по ликвидации последствий утечки завершены, движение по трассе М7 восстановлено в обе стороны", - говорится в сообщении.

Ранее на 829 км дороги М7 из-за неисправности холодильной установки происходило испарение из автоцистерны с тригоноксом, движение на участке трассы перекрыли, был организован объезд. Погибших, пострадавших и угрозы для людей нет. Автомобиль перевозил груз из Бельгии в город Стерлитамак.