{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане ликвидированы последствия утечки опасного вещества на трассе "Волга"

Движение восстановлено в обе стороны

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий утечки опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 "Волга" в Татарстане завершены, движение восстановлено в обе стороны, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Работы по ликвидации последствий утечки завершены, движение по трассе М7 восстановлено в обе стороны", - говорится в сообщении.

Ранее на 829 км дороги М7 из-за неисправности холодильной установки происходило испарение из автоцистерны с тригоноксом, движение на участке трассы перекрыли, был организован объезд. Погибших, пострадавших и угрозы для людей нет. Автомобиль перевозил груз из Бельгии в город Стерлитамак.

Теги
РоссияТатарстан
ABC: во Флориде арестовали мужчину за пост в соцсети с угрозой расправы в магазине
По данным телекомпании, Ричард Клейтон разместил запись в Facebook 6 августа
Читать полностью