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ABC: во Флориде арестовали мужчину за пост в соцсети с угрозой расправы в магазине

По данным телекомпании, Ричард Клейтон разместил запись в Facebook 6 августа

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Органы правопорядка штата Флорида арестовали в пятницу 26-летнего Ричарда Клейтона за то, что он разместил в социальной сети Facebook угрозу расправиться с покупателями в магазине сети Walmart. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC.

По ее данным, арест был проведен превентивно ввиду записи, сделанной Клейтоном в Facebook 6 августа. "Остается еще три дня надзорного режима, после этого я получу обратно свою [полуавтоматическую винтовку] AR-15. Не ходите в Walmart на следующей неделе", - предупредил американец.

"Клейтон, судя по всему, разделяет идеологию превосходства белой расы и в прошлом неоднократно выступал с угрозами в Facebook, используя придуманные учетные записи", - приводит телекомпания заявление органов правопорядка Флориды. Арестованный, которому предъявлены обвинения в запугивании людей, содержится в тюрьме. Залог под его освобождение определен в $15 тыс.

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