Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье детей получили травмы средней тяжести

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Семеро пострадавших в ДТП на Рижском шоссе в Московской области госпитализированы, двое из них - дети. Они получили травмы средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП на трассе М9 пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей. Все они доставлены в Волоколамскую больницу. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, дети в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Решается вопрос о переводе одного ребенка в другое лечебное учреждение.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что в воскресенье вечером на 159-м километре трассы М-9 "Балтия" (Рижское шоссе) произошла авария. По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

Ранее источник ТАСС сообщил о пяти погибших и девяти пострадавших. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили информацию только о пяти погибших и восьми пострадавших.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ТАСС сообщили, что микроавтобус не был рейсовым.