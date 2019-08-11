Гидрометцентр прогнозирует критическое повышение уровня воды в Амуре

ТАСС, 11 августа. Подъем уровня воды в реке Амур в районе сел Ленинское и Нижнеспасское (Еврейская автономная область, ЕАО) в результате паводка может привести к подтоплению жилых домов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным Дальневосточного управления Гидрометслужбы, 12 августа при смещении амурского паводка прогнозируется подъем уровня воды в Амуре до неблагоприятных отметок. На участке "село Ленинское" и "село Нижнеспасское" - до опасных отметок. Это уже ситуация, которая угрожает экономической деятельности, то есть заливаются дороги, подтапливаются дома, производственные здания", - сказал Вильфанд.